De meeste bosbranden in Griekenland die deze week uitbraken, zijn onder controle. Ook de grote bosbranden ten noodwesten van Athene vormen geen onmiddellijke bedreiging meer. Alleen op het eiland Rhodos woedt in de beboste bergen in het dunbevolkte midden van het eiland nog een brand die zich uitbreidt. De bestrijding van de branden werd op het vasteland van Griekenland dagenlang bemoeilijkt door erg harde wind.