De Verenigde Staten hebben de federale financiering van het virologie-instituut in Wuhan opgeschort. Volgens de VS zijn de veiligheidsregels in de faciliteit niet nageleefd en verstrekt het instituut de gevraagde documentatie hierover niet. Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken wil de Chinese onderzoeksinstelling ook verbieden om in de toekomst deel te nemen aan overheidsaanbestedingen.