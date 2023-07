De rechtszaak van schrijfster E. Jean Carroll tegen Donald Trump hoeft niet over. De oud-president werd in de zaak aansprakelijk gehouden voor misbruik en smaad en moest een schadevergoeding van 5 miljoen dollar (4,5 miljoen euro) betalen. Trump stelde dat de zaak niet correct was verlopen, maar kreeg daarin ongelijk van een federale rechter.