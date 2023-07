De Thaise oppositieleider Pita Limjaroenrat is woensdag toch geen kandidaat voor het premierschap. Eerst bepaalden opperrechters dat hij als parlementslid geschorst is, maar nog wel kandidaat kon zijn. Maar de beide Kamers van het parlement besloten iets later in meerderheid dat hij nu geen kandidaat-premier kan zijn. Limjaroenrat heeft het parlementsgebouw inmiddels verlaten.