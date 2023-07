Winkelketen Big Bazar bevestigt moeite te hebben om de financiële lasten te dragen. Eerder op de dag onthulde RTL Nieuws dat de koopjesketen op last van de rechter twee filialen in Noord -Holland moet sluiten wegens huurachterstanden. In een verklaring op de eigen site bevestigt Big Bazar dit en kondigt het bedrijf maatregelen aan om de kosten omlaag te brengen.