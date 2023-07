De 105e Vierdaagse is dinsdag van start gegaan met 42.528 lopers. Zondag en maandag haalden al ruim 3500 wandelaars hun startbewijs niet op. Dinsdagmorgen verschenen nog eens een kleine duizend lopers niet op de startlocatie aan de Wedren in Nijmegen. Het maximum aantal startkaarten van 47.000 was eerder dit jaar uitverkocht. Dat betekent dus dat er 4500 wandelaars verstek hebben laten gaan en dat zijn er meer dan andere jaren.