Mexicaanse autoriteiten hebben maandag 206 migranten aangetroffen in een achtergelaten vrachtwagen in de zuidoostelijke staat Veracruz. Het gaat om mensen uit Guatemala en Honduras, onder wie 20 niet-begeleide minderjarigen. De chauffeur van de vrachtwagen is vermoedelijk gevlucht. De autoriteiten nemen aan dat de migranten onderweg waren naar de Verenigde Staten.