Oekraïne is bereid door te gaan met de export van graan en andere landbouwproducten, ondanks dat Rusland zich terugtrekt uit de graandeal die de veilige uitvoer via de Zwarte Zee mogelijk maakt. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft dat verklaard over de overeenkomst die uiterlijk maandag zou moeten worden verlengd.