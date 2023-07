Vijf ministers hebben piket tijdens de zomervakantie

De komende zomerweken nemen vijf bewindspersonen om beurten de dagelijkse politieke verantwoordelijkheid over van demissionair premier Mark Rutte en de andere vakantie vierende kabinetsleden. De vervangingsregeling is nodig, omdat er altijd een bewindspersoon in Nederland moet zijn om besluiten te nemen of officiële stukken te ondertekenen. Daarbij is met name gekozen voor ministers die over de veiligheidsdossiers gaan, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.