Geen bus en tram in Franse steden op avonden rond 14 juli

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin is bang dat de nationale feestdag op vrijdag 14 juli aanleiding is voor relschoppers om op pad te gaan. Hij wil daarom dat in alle stedelijke gebieden geen bus of tram meer rijdt na 22.00 uur op donderdag en vrijdag. Hij nam een soortgelijke maatregel in heel Frankrijk toen er van 27 juni tot 5 juli hevige onlusten waren. Het openbaar vervoer was daarbij een doelwit van brandstichters en vandalen.