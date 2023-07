Zoektocht naar 2,5-jarige Emile in Frankrijk niet meer bij dorp

Een laatste groep politieagenten zoekt nog in de omgeving van het Franse dorp Vernet naar een zaterdag verdwenen 2,5-jarig jongetje. Ze doorzoeken nog één pand voor ze de plaats verlaten, melden Franse media donderdag. Het onderzoek naar de verdwijning van Emile wordt voortgezet, maar de autoriteiten zien geen heil meer in het uitkammen van het dorp en het bergachtige gebied waar het jongetje zaterdagnamiddag voor het laatst is gezien.