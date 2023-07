Nu staat de Domtoren nog in Nootdorp in zijn achtertuin, naast de Nieuwe Kerk en Oude Kerk van Delft. Schaal 1 op 20. „Vanuit Utrecht is er interesse voor. Dat is mooi”, vindt miniatuurbouwer Chris van der Sman. „Als de toren hier weggaat, moet-’ie natuurlijk naar de Domstad. Daar hoort-’ie.”