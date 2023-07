De BBC-presentator die de afgelopen dagen door meerdere jongeren van seksueel wangedrag is beschuldigd, is Huw Edwards. Zijn vrouw heeft dat onthuld in een verklaring, die mede namens de presentator is opgesteld. Edwards zou een minderjarige onder meer hebben betaald voor expliciete foto’s. De presentator is volgens zijn vrouw nu opgenomen in het ziekenhuis omdat hij last heeft van mentale gezondheidsproblemen.