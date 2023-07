Eurocommissaris Frans Timmermans is blij dat het Europees Parlement zijn voorstel om een natuurherstelwet in de EU in te voeren steunt. „Nu kunnen de onderhandelingen met het parlement en de lidstaten beginnen”, zei hij na afloop van de plenaire stemming van het sterk verdeelde parlement in Straatsburg. „En kunnen we afspraken maken. Zonder deze belangrijke stemming zou er geen natuurherstelwet in de EU komen.”