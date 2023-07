Onderzoek: 1 op 5 agenten discrimineerde afgelopen jaar op werk

Een op de vijf agenten zegt het afgelopen jaar discriminerende opmerkingen te hebben gemaakt op de werkvloer, zo blijkt uit een onderzoek van Politie en Wetenschap waar NRC eerder over schreef. Het onderzoek richtte zich op integriteit onder politiemedewerkers. Een kleine vijftig politiemedewerkers zijn geïnterviewd en ruim negenhonderd vulden een uitgebreide vragenlijst in. Hieruit komt het beeld naar voren dat integriteit niet voldoende prioriteit krijgt in functioneringsgesprekken.