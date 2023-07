De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft samen met zijn Litouwse ambtsgenoot Gitanas Nausėda in het centrum van Vilnius een vlag gehesen die afkomstig is uit de felbevochten Oekraïense stad Bachmoet. De vlag werd over land door Oekraïense en vervolgens Litouwse hardlopers tot in de Litouwse hoofdstad gebracht.