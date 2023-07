West-Nederland krijgt vanaf woensdag meer zoetwater uit het midden van het land om de verzilting van met name de Hollandsche IJssel tegen te gaan. Dat staat in de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Het extra zoetwater komt uit het Merwedekanaal en gaat via de sluis bij Bodegraven naar het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland.