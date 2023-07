Demissionair minister-president Mark Rutte is in het Kamerdebat over de val van zijn vierde en laatste kabinet hard uitgevallen tegen D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Volgens hem is de D66’er al dagen „consequent bezig de indruk te wekken dat de VVD kinderen uit oorlogsgebieden zou willen tegenhouden”. Rutte sprak van „spelverruwing”.