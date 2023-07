De Spaanse kustwacht heeft maandag 86 migranten van een boot gered bij de Canarische Eilanden. Een vliegtuig had de boot gespot en dacht aanvankelijk dat er zo’n tweehonderd mensen aan boord waren, maar dat bleken er dus minder te zijn. De kustwacht was op zoek naar een schip met vermiste migranten, maar volgens de Spaanse krant Público is dit waarschijnlijk een andere boot.