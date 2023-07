De nabestaanden van de in 2018 in Hoorn gedode Sumanta Bansi zitten nog met veel vragen over wat er precies met de studente gebeurd is. In een emotionele nabestaandenverklaring bij het hof in Amsterdam vroeg de moeder van de 22-jarige om eerlijkheid van verdachte Manodj B. „Ik kan dit niet loslaten”, zei ze. „We missen haar elke dag, elke minuut. Ik zal dit meenemen in mijn graf.”