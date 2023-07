Een man met een schotwond heeft zich zondagavond gemeld bij een politiebureau in Amsterdam-Zuidoost. Rond 23.30 uur kwamen er bij de politie meldingen binnen van schoten in de omgeving van de Isabella Richaardsstraat, maar de politie vond daar geen mogelijke schutter of slachtoffer. Rond 23.45 uur meldde een 26-jarige man zich bij het politiebureau aan Flierbosdreef, met een schotwond in zijn onderlichaam.