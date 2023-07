Leden van zowel PvdA als GroenLinks mogen vanaf maandag tot zondag stemmen over de vraag of hun partijen samen de verkiezingen ingaan. In een ledenreferendum wordt voorgelegd of de leden een gezamenlijke kandidatenlijst en een gezamenlijk verkiezingsprogramma willen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Dat betekent ook dat er één lijsttrekker komt.