Een man die zaterdag in Frankrijk tijdens een verboden herdenkingsmars voor zijn broer Adama werd gearresteerd, is in het ziekenhuis opgenomen. Youssouf Traoré gedroeg zich volgens de politie gewelddadig tegenover de ordediensten en raakte tijdens zijn arrestatie gewond aan zijn oog. Eenmaal in de cel verslechterde zijn toestand.