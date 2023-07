De exacte dag weten we niet, maar dat het in 1723 gebeurde, dát staat vast. Ik heb het over de geboorte van Adam Smith, een filosoof uit Schotland die vooral bekend is als de grondlegger van de economische wetenschappen. Hij staat zo bekend omdat zijn bekendste werk ”The Wealth of Nations” over het algemeen wordt gezien als het eerste boek waarin economie behandeld wordt als wetenschap.