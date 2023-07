De val van het kabinet moet niet leiden tot stilstand op belangrijke thema’s zoals stikstof, de energietransitie en mobiliteit. Dat zegt Bouwend Nederland in een reactie die is geplaatst op de eigen website. „Die oproep doen wij aan de Tweede Kamer nu het kabinet is gevallen. Op deze belangrijke dossiers kan stilstand leiden tot economische achteruitgang.”