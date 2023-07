Meer dan 9000 burgers, onder wie 500 kinderen, zijn gedood sinds de invasie van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022. Dat meldt de VN-missie voor mensenrechtenmonitoring in Oekraïne (HRMMU) exact 500 dagen na het begin van die invasie. „Vandaag markeren we een nieuwe grimmige mijlpaal in de oorlog die een gruwelijke tol blijft eisen van Oekraïense burgers”, zei Noel Calhoun, het plaatsvervangend hoofd van de HRMMU.