De Amerikaanse president Joe Biden zei vrijdag dat een lidmaatschap van de westerse militaire alliantie voor Oekraïne op korte termijn zeer onwaarschijnlijk is. „Ik denk niet dat er binnen de NAVO eensgezindheid bestaat over de vraag of Oekraïne nu wel of niet in de NAVO-familie moet worden opgenomen, op dit moment, midden in een oorlog,” zei Biden tegen CNN.