Washington akkoord met levering clusterwapens aan Oekraïne

De Verenigde Staten gaan toch clusterwapens leveren aan Oekraïne heeft een woordvoerder van het Witte Huis bevestigd. De omstreden bommen of raketten waar Oekraïne en Rusland in hun oorlog ook gebruik van maken, veroorzaken een soort regen van explosieven en veel verspreid liggende projectielen ontploffen niet. Dit leidt tot jarenlang leed onder burgers, ook als de oorlog al is afgelopen. De Oekraïense leider Volodymyr Zelensky heeft vorig jaar Washington al om meer van dat soort wapens gevraagd, maar de Amerikaanse regering zei lange tijd dit enkel te overwegen.