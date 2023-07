De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juni minder hard gegroeid dan verwacht en is ook minder sterk dan in mei. Volgens het belangrijke maandelijkse banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 209.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij in de grootste economie ter wereld. Donderdag pakte een ander, weliswaar minder volledig rapport over de arbeidsmarkt juist nog erg sterk uit.