Het is vrijdag eind van de middag drukker op de weg dan anders door vakantieverkeer, ziet de ANWB. Begin van de middag was dit ook al het geval. Vooral op de wegen richting het zuiden, vanuit Utrecht en vanuit Rotterdam, is er meer verkeer. „En er zijn ongelukken, dat helpt ook niet mee met de vertraging”, zegt een woordvoerder van de ANWB.