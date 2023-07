Oekraïne kan zich zonder langeafstandswapens moeilijk verdedigen tegen Russische strijdkrachten, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vrijdag. Tijdens een persmoment met de Tsjechische premier Petr Fiala stelde Zelensky dat het „op dit moment afhangt van de Verenigde Staten of we die wapensystemen wel of niet krijgen”.