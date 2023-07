De dreiging van een Russische aanval op de kerncentrale in Zaporizja is afgenomen, zei hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst Kyrylo Boedanov donderdag. Toch blijft de dreiging van een aanslag bestaan, aldus de inlichtingenchef. Boedanov lichtte niet toe waarom dat het geval is. De afgelopen tijd waarschuwde Oekraïne voor een aanstaande aanval op de kerncentrale.