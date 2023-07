Het natuurbeleid heeft een andere aanpak nodig. De aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden heeft veel meer tijd en geld gekost dan eerder voorzien, signaleren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen University & Research (WUR) in een evaluatie over de afspraken die in 2013 zijn gemaakt om de natuur vooruit te helpen. Afgesproken doelen voor 2027 worden naar verwachting niet gehaald.