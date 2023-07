Coalitie gaat volledig verdeeld begrotingsonderhandeling in

De regeringscoalitie moet in augustus onderhandelen over de begroting van volgend jaar, maar de meningen over wat er moet gebeuren tegen armoede zijn enorm verdeeld, bleek woensdag tijdens een debat. De VVD liet eerder op de dag, tot verbazing van de coalitiepartners, weten niets te zien in het verhogen van uitkeringen. Maar de overige regeringspartijen kijken daar heel anders naar. „Het sociaal minimum móét omhoog”, aldus D66-Kamerlid Hülya Kat.