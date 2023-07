Canada, Zweden, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk dagen Iran voor het Internationaal Gerechtshof vanwege het per ongeluk neerhalen van een passagiersvliegtuig in de buurt van Teheran in januari 2020. Alle 176 inzittenden kwamen om het leven. Met de zaak hopen de landen een schadevergoeding voor de nabestaanden af te dwingen.