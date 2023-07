De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin persoonlijk gewaarschuwd geen kernwapens te gebruiken in Oekraïne, zeggen Chinese ambtenaren tegen de Britse krant Financial Times. De ontmoeting in maart tussen de twee presidenten zou Poetin ervan hebben overtuigd van nucleaire dreigementen af te zien, aldus de ambtenaren.