De 35 miljard euro die het kabinet in het klimaatfonds wil stoppen, worden alsnog in klimaatbeleid gestopt als de wet onder het fonds in de Tweede of Eerste Kamer wordt weggestemd. Dat houdt verantwoordelijk minister Rob Jetten de Tweede Kamer voor. Het is nog maar de vraag of de instellingswet op genoeg steun kan rekenen om ingevoerd te worden.