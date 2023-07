De Tweede Kamer heeft verschillende moties aangenomen om de verbeteringen in de jeugdzorg te versnellen. Daarnaast heeft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) de opdracht van de Kamer gekregen om met extra onderwerpen aan de slag te gaan. Het kabinet moet onder meer een einde maken aan „excessieve winstuitkeringen” in de jeugdzorgsector. Een motie van SP en CDA hiertoe is aangenomen.