De Europese Commissie start een diepgaand onderzoek naar de 1 miljard euro steun die Zweden en Denemarken in de Scandinavische vliegtuigmaatschappij SAS hebben gepompt tijdens de coronacrisis. Het ging om een herkapitalisatie die in augustus 2020 door het dagelijks EU-bestuur werd goedgekeurd, maar dat besluit is in mei door het Europees Hof van Justitie nietig verklaard.