Japan mag water dat is gebruikt voor het koelen van de kerncentrale in Fukushima in de Stille Oceaan lozen. Uit een rapport van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) komt naar voren dat het behandelde water veilig kan worden afgevoerd. In maart 2011 werd de oostkust van Japan getroffen door een zware aardbeving en een tsunami. Hierdoor raakte de kerncentrale van Fukushima zwaar beschadigd.