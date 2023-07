De rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) heeft voor het eerst een burgemeesterspost bemachtigd, al is het in een plaats met slechts zo’n 9000 inwoners. Zondag kreeg de AfD-kandidaat voor het burgemeesterschap in Raguhn-Jessnitz, in de Oost-Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, ruim 51 procent van de stemmen.