Eerder dit jaar raakten enkele Amerikaanse banken in problemen door de stijgende rente. Die leidde tot een waardedaling van de obligaties op hun balans, verkoop ervan leverde zware verliezen op. Of zij hadden veel hypotheken uitstaan tegen een laag tarief, terwijl zij spaarders –om die vast te houden– steeds hogere percentages moesten toekennen. Klanten vertrouwden het niet en haalden hun tegoeden weg. Daarmee was het lot bezegeld.