De twee verdachten van de moord op rapper Boechi hebben vrijdagochtend in de rechtbank van Curaçao, tijdens een zogenaamde pro-formazitting, verschillende verklaringen afgelegd. De in Tilburg wonende Antilliaanse rapper Ruchendell Bonifacio Windster, zoals hij voluit heette, werd in de nacht van 9 december op Curaçao doodgeschoten.