Oekraïne klaagt Rus aan wegens deportatie kinderen uit zuiden

Oekraïense aanklagers hebben in Den Haag bij het Internationaal Strafhof (ICC) klachten ingediend tegen een Rus en twee Oekraïners wegens het verplaatsen van Oekraïense kleine kinderen uit de Zuid-Oekraïense stad Cherson. Volgens Kyiv gaat het om ontvoeringen en is er sprake van oorlogsmisdaden. Volgens Rusland gaat het om de evacuatie van kinderen uit zones die aan het front liggen. De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov heeft dit vrijdag weer beklemtoond in een toespraak.