Crisis bezworen, Haagse coalitie wil met hele oppositie praten

De coalitiepartijen in de gemeente Den Haag lijken voorlopig een uitweg te hebben gevonden in de manier waarop ze moeten omgaan met de vrijspraak van oud-wethouder Richard de Mos. Hij wil met zijn partij Hart voor Den Haag in het college, maar de partijen die nu besturen zijn het daar niet over eens. Ze stellen voor om de komende tijd in gesprek te gaan met de hele oppositie, „en in het bijzonder met Hart voor Den Haag”. Ze houden in het midden of die gesprekken ook kunnen leiden tot coalitiedeelname van De Mos.