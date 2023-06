Zeven op de tien zwangere vrouwen laten zich vaccineren tegen kinkhoest. Dat komt naar voren in de jaarlijkse vaccinatiecijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Met de prik in de 22e week van de zwangerschap beschermen vrouwen zichzelf en hun ongeboren kind tegen kinkhoest. Die ziekte kan gevaarlijk zijn voor pasgeboren baby’s. Door het vaccin zijn ze in hun eerste maanden ertegen beschermd.