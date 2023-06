Banken vol vragen over eigen rol en kosten bij digitale euro

Nederlandse banken vinden dat er nog veel onduidelijk is over de eventuele komst van een digitale euro. Die munt krijgt mogelijk een plek naast het elektronische bankverkeer als een soort digitale vorm van contanten, waar consumenten bijvoorbeeld geen rente over krijgen. De Europese Commissie presenteerde woensdag een wettelijk kader voor de digitale euro, maar de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zit nog met vragen over de rol die de banken krijgen met het aanbieden van die digitale euro.