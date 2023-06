CDA vindt besluit over vrije dag 1 juli niet aan politiek

Het is aan het „maatschappelijk middenveld” en niet aan de politiek of 1 juli een nationale feestdag moet worden vanwege de afschaffing van de slavernij, vindt het CDA. Na een oproep van diverse organisaties zijn circa 3500 e-mails gestuurd naar de partij met het verzoek om stelling te nemen in deze discussie. Volgens de initiatiefnemers is alleen de steun van het CDA nog nodig om het plan aan een meerderheid te helpen in de Tweede Kamer.