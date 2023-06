Griffierechten dalen helft minder dan kabinet van plan was

De kosten om een rechtszaak te beginnen gaan omlaag, maar wel bijna de helft minder dan het kabinet eerder van plan was. In het coalitieakkoord was afgesproken om vanaf 2024 deze zogenoemde griffierechten te verlagen met 25 procent. Daarvoor was structureel 55 miljoen euro uitgetrokken, maar door tegenvallers en een oplopende staatsschuld is besloten om dit te beperken tot 27 miljoen euro, schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in een Kamerbrief.