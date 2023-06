Nijmegen wil DNA- en isotopenonderzoek laten doen op het skelet van een vrouw uit de Romeinse tijd. Het skelet van deze ‘loden lady’, zoals ze in Nijmegen wordt genoemd, werd in mei 2001 gevonden in een loden doodskist, die aan de oppervlakte kwam bij graafwerkzaamheden in het centrum van de stad. Destijds is er maar summier onderzoek gedaan naar de vondst.